Психолог рассказал, как сказать «нет» нарциссу

Отказать нарциссу порой бывает трудно — такие люди умеют убеждать окружающих в том, что все должно быть так, как им нужно. Но уметь говорить «нет» важно. Психолог объяснил, как это сделать правильно.

Нарциссизм — это особенность психики, когда человек воспринимает себя как уникального индивидуума. Такие люди считают себя лучше других, восхищаются собой, считают, что должны нравиться всем окружающим, и зачастую очень высокомерны.

На самом деле черты нарциссизма могут быть у каждого человека, но иногда особенность сопровождается биполярным расстройством, депрессией и другими психологическими проблемами. Порой с такими людьми тяжело общаться, а особенно — спорить.

Психолог Билл Эдди отмечает, что нарциссы часто тяжело переживают отказ. Они могут разозлиться или начать винить другого человека. Во-первых, чтобы сказать «нет» такому собеседнику нужно подготовиться — знать, что реакция может оказаться негативной и бурной.

Важно сформулировать причины отказа. Не стоит говорить, что вы не хотите что-то делать, потому что нарцисс — сложный человек. Если четкой причины нет, просто настаивайте на том, что не можете ничем помочь. Психолог напомнил, что в любом разговоре одного слова «нет» должно быть достаточно.

Во-вторых, Эдди советует сохранять спокойствие. Любые эмоции, положительные или негативные, заразительны. Если нарцисс видит эмоциональную реакцию, то начинает отвечать так же — поэтому лучше говорить спокойным голосом и исключительно фактами.

В-третьих, стоит проявить уважение — нарциссы ценят, когда их замечают в положительном ключе. Не стоит лгать или придумывать что-то, достаточно привести один пример, чтобы показать, как вам важен человек — несмотря на то, что помочь вы ему не можете.

Наконец, главное — настойчивость. Нарцисс постарается изменить ваше мнение разными способами. Психолог советует научиться говорить «нет» один раз, а затем спокойно завершать беседу или менять тему. Чем увереннее вы звучите, тем уважительнее люди будут относиться к отказу.

Психолог добавил, что вы имеете право отказать кому угодно и без объяснения причин. Однако, если вам кажется, что сказать «нет» какому-то человеку небезопасно, то будьте осторожны и обратитесь за помощью.

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