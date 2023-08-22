Психологическая самооборона: как отвечать на токсичные замечания

Понятие «токсичные люди» достаточно размытое, а вот их замечания вполне конкретны. Учимся отражать удары и защищаться вместе с психологом.

Есть люди, после общения с которыми чувствуешь себя слабым, виноватым, униженным. А все потому, что они позволяют себе отпускать ядовитые комментарии в сторону других. Причины такой токсичности могут быть самые разные: зависть, страхи, комплексы, желание самоутвердиться, психологические травмы, стереотипность мышления, эмоциональная незрелость, эгоизм.

Мы разбили токсичных людей на несколько условных типов (всего их получилось десять) и попросили психолога объяснить, что движет каждым из них и как в каждом отдельном случае следует реагировать на негатив.

Светлана Федорова Клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, член ЕАРПП

Святоши

Если вашу богатую на разнообразие жизнь пытаются втиснуть в рамки, будьте уверены — вы имеете дело с токсичными святошами. Нормы морали — их все. Святоши точно знают, как принято и как делать не надо.

Все, что хотя бы немного выходит за рамки их взглядов, подвергается жесткой критике. «Зачем отрезала волосы? Выглядишь как мальчишка», «Детей заводить пора, а ты все гуляешь», «Нормальные мужчины ногти не красят» и прочее в таком духе можно нередко услышать из уст типичных святош. Еще они любят фразу «у всех так». Ну и далее следует аргумент:

«Раз у всех так, значит, это правильно».

Их поведение легко объяснить с точки зрения психологии. С четко обозначенными рамками мир становится простым, предсказуемым, понятным. Святоша расслабляется, тревога утихает. Ему сложно приспосабливаться к миру, проще натягивать сову на глобус, терзая окружающих своими правилами, чем что-то менять.

Как реагировать? Если вам человек дорог, вы понимаете, что сказанная бестактность была без злого умысла, у вас много морального ресурса, тогда просто улыбнитесь и поблагодарите за совет. С людьми типа святош спорить бессмысленно — с ними никаких истин в споре не рождается, только дергающийся от раздражения глаз.

Имиджмейкеры

Давайте я вам приведу пример из моей личной жизни, он очень показательный. Как-то мне моя подруга сказала: «Свет, у тебя колени полные, с этим что-то надо делать». При этом я тогда весила 60 кг, а мой «имиджмейкер» — 120.

У большинства женщин есть претензии к телу, но всегда проще прикапываться к другим, чем заниматься собой. Плюс никто не отменял неосознанную женскую конкуренцию. Наоми Вульф в своей книге «Миф о красоте» классно расписала, как женщин десятилетиями «натаскивали» на конкуренцию друг с другом.

Важно объективно фильтровать то, что вам пытается навязать непрошеный стилист, и не воспринимать слова всерьез. Оптимальный ответ здесь:

«А мне нравится мои колени».

Не давайте своему имиджмейкеру возможности почувствовать, что ему удалось вогнать вас в стыд, неловкость или заставить разочароваться в себе самой.

Негативщики

Они же предсказатели негативного исхода, или мастера испортить настроение. В любой ситуации готовы к худшему и вас тоже подготовят. Заранее знают, что вы разойдетесь с парнем, не сдадите на права с первого раза или 100% заработаете аллергию на новый дорогой крем для лица, а потом добавят:

«Я же говорила».

В психологии для таких есть красивое слово «виктимность», что означает жертвенность. У негативщиков и внутри все плохо, им всегда всего недостаточно, жизнь для них вечное страдалово. Если вам «посчастливилось» иметь дело с человеком этого типа, просто про себя посочувствуйте ему. У него по-настоящему невкусная жизнь.

В качестве универсального ответа подойдет что-то вроде: «Всю ответственность за свои ошибки я беру на себя». Тем самым вы покажете свою уверенность, а это то, чего негативщикам очень не хватает в себе.

Нарциссы

Люди, которые в первую очередь думают о себе и любую вашу ситуацию тоже сначала примеряют на себя. Все их замечания носят сравнительный характер. Сравнивают, конечно же, с собой любимыми.

Вооружимся теорией, чтоб не расстраиваться от их колкостей. У нарциссов низкая самооценка, которую они пытаются скомпенсировать за счет других. Да-да, эти замечания они делают для того, чтобы, обесценив вас, почувствовать себя лучше.

А что у вас с самооценочкой? Адекватная крепкая самооценка нападки нарцисса выдержит. Так что этих можно воспринимать как тест на уверенность. Так и поступаем!

Манипуляторы

Эти персонажи при любой возможности попытаются поставить вас на место, укажут на ваши минусы и надавят на самое больное. Они точно знают ваши слабые места и будут бить именно по ним. Таким людям не свойственна эмпатия, как следствие, они всегда будут ставить себя и свое мнение выше других, а вас попросят «не умничать».

Так частенько делают абьюзеры, а что важно знать про абьюзеров? Правильно! От них надо держаться подальше.

Воспитатели

Эта категория прикольная. Эдакое желание всех усыновить, давшее крен в нездоровое проявление. Хочется сказать: «Да подарите уже кто-нибудь воспитателю собаку или кошку!», — но это не очень гуманно… Поэтому лучше просто отзеркалить: «А ты чего не рожаешь, часики-то тикают? А за третьим когда?»

Завистники

Вообще в психоанализе считается, что зависть приходит тогда, когда на благодарность нет ресурса. Вместо того чтобы радоваться тому, что имеешь, и благодарить эту жизнь, завистники живут в своем маленьком персональном аду, где они хуже всех.

Гуманнее будет не вызывать в них зависть намеренно: не называйте цену своих красивых покупок, не афишируйте, куда уедете в отпуск. Не надо провоцировать их анпакингом того, чего у них нет. Но если уж словесная атака от завистника случилась и вы в очередной раз услышали, что «айфоны не очень, есть телефоны лучше и дешевле», попробуйте сгладить:

«Да, я переплатила за бренд, возможно, стоило эти деньги потратить иначе, но вот так я устроена».

Будьте бдительны, ведь мы не знаем, насколько человек переполнен завистью. Возможно и такое, что он захочет испортить вашу вещь.

Конфликтологи

«Я уже думала, ты не придешь», «Трубки брать тебя не научили?», «Вообще-то я уже рассказывала эту историю, можно было и запомнить». Знакомо? Значит, вы уже имели в жизни дело с этим типом токсиков.

У конфликтологов начинка, как у негативщиков, очень похожие внутренние переживания, и они вызывают вину у других, потому что сами чувствуют жуткую несправедливость этого мира и сами часто испытывают вину по ничтожным поводам.

Скидывайте с себя всякую попытку сделать вас должным, давайте понять конфликтологам, что вы им не должны ничего, а все, что вы им даете, вы делаете добровольно и из любви к ним.

Латентные критики

Нет, они не сделают вам замечание прямо. Они подадут его на золотом блюдечке, нафаршируют любезностями, сверху посыпят комплиментами, но послевкусие так или иначе останется неприятное.

«Ого, ты так похудела, а я-то привыкла видеть тебя полной», «Такая молодая, странно, что тебя взяли на такую ответственную должность» — вроде и похвалили, но чувствуешь при этом себя униженно.

Вы же понимаете, что это не что иное, как пассивная агрессия. Зачем быть чужой мишенью, держитесь от таких людей подальше. Латентные критики не умеют в любовь и дружбу, так как тем, кто не может прямо выражать агрессию, трудно прямо выразить и любовь тоже.

Честные

Честные как заноза сами знаете где. Они зачастую считают, что имеют право говорить все, что хотят, только потому, что у них якобы хорошие намерения. Им важно быть ценными, им хочется, чтобы их мнение уважали, но только получается из всего этого то, что получается. Как вариант ответа:

«Ценю твою точку зрения, но считаю иначе».

Все вышеописанные манипуляции — это проблемы в коммуникациях. За этими проблемами часто скрывается позитивный мотив: желание быть услышанными, желание быть любимым, важным, ценным, сильным. Манипуляторы не умеют делать это чисто, не умеют для себя просить любви и поддержки, а потому и сами отдают ее очень плохо.

Если вы любите своего манипулятора, а он любит вас, есть шанс, что однажды манипуляции прекратятся и на смену им придут прямые взрослые взаимодействия и открытые разговоры о потребностях. Но только соблюдайте технику безопасности: не задерживайтесь со своим манипулятором, если он не готов меняться.